Latécoère réussit une augmentation de capital de 222,4 millions d'euros

Cette augmentation de capital va "permettre à la Société de renforcer sa flexibilité financière en vue de faire face aux difficultés liées à la crise du Covid-19 et d'accélérer son plan de transformation", a déclaré Thierry Mootz, Directeur Général de Latécoère. "Le groupe possède à présent les moyens financiers permettant de saisir des opportunités de croissance externe créatrices de valeur pour ses clients et ses actionnaires. "

Searchlight Capital Partners (par l'intermédiaire de la société SCP SKN Holding I SAS), détiendra 400 244 882 actions post Augmentation de Capital, soit 75,4 % du capital de la société. Il s'était engagé, de manière irrévocable, à exercer l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription à titre irréductible et à souscrire des Actions Nouvelles pour un montant total de 126 925 125,96 euros, représentant environ 65,6 % du montant initial (hors Clause d'Extension) de l'Augmentation de Capital, et à souscrire à titre réductible 130 401 276 Actions Nouvelles.

(AOF) - L'équipementier aéronautique Latécoère a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, dont le montant, prime d'émission incluse, s'élève à environ 222,4 millions d'euros, après exercice partiel / intégral de la clause d'extension. Elle se traduit par l'émission de 436 165 182 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,51 euros. A l'issue de cette Augmentation de Capital, le capital social du groupe sera composé de 530 983 700 actions et s'établira à 132 745 925 euros.

