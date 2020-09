Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : reprise des cotations lundi à l'ouverture Cercle Finance • 25/09/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - La cotation du titre Latécoère sur Euronext Paris qui avait été suspendue à compter du vendredi 25 septembre 2020 avant ouverture de la bourse de Paris, reprendra le lundi 28 septembre 2020 l'ouverture du marché. ' Cela fait suite de l'annonce du projet de transformation de l'entreprise en France visant à assurer la pérennité de son activité et la poursuite de son développement dans le contexte de crise sanitaire ' indique le groupe.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris 0.00%