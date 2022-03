Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère: réduction des pertes en 2021 information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 09:43









(CercleFinance.com) - Latétoère publie un résultat net de -112,4 millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre -198,7 millions en 2020, et un résultat d'exploitation courant de -61 millions, contre -67,1 millions l'année précédente.



L'équipementier aéronautique a réalisé un EBITDA récurrent en amélioration de 13% à -31,2 millions d'euros, malgré un chiffre d'affaires en recul de 8% à 379,8 millions, impacté par la crise de la Covid-19 et par l'arrêt temporaire de la chaîne d'assemblage de Boeing 787.



Pour 2022, Latécoère prévoit une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, ainsi qu'une forte amélioration de l'EBITDA récurrent, 'portée par le plein effet des économies de coûts, l'augmentation des cadences de production et la croissance externe'.





