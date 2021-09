Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : réduction de la perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Latécoère publie un résultat net de -56,6 millions d'euros au titre du premier semestre 2021 contre -89,8 millions un an auparavant, mais un EBITDA courant qui est passé de -14,1 à -23 millions d'une année sur l'autre. Reflétant le faible niveau de production dans l'ensemble du secteur aéronautique, le chiffre d'affaires de l'équipementier a diminué de 21,9% à 181,1 millions d'euros en données publiées (-31,7% à taux de change et périmètre constants). Latécoère confirme néanmoins ses perspectives pour l'année 2021, dont un chiffre d'affaires inférieur d'environ 25% à celui de 2020 sur une base organique et un EBITDA courant qui devrait s'améliorer d'environ 20% par rapport aux niveaux de 2020.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris -1.76%