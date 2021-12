Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère: réalise l'acquisition de MADES information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 18:14









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce avoir conclu avec American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) un accord définitif portant sur l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES).



Cette acquisition est la troisième opération de croissance externe depuis l'augmentation de capital réalisée au mois d'août.



MADES est une société de fabrication de produits électroniques (EMS) spécialisé dans les cartes de circuits imprimés (PCB) pour des applications de haute fiabilité sur les marchés de la défense (~80% des ventes), de l'aviation commerciale et de l'industrie (~20% des ventes).



' L'acquisition de MADES offre à Latécoère des opportunités d'intégration verticale, lui permettant de mieux répondre à l'ensemble des besoins produits de sa clientèle pour les systèmes d'interconnexion de câblage électrique (EWIS). MADES fournit également à Latécoère de nouvelles solutions pour la future génération d'avions ' indique le groupe.





