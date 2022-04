Latécoère : réalisation d’une augmentation de capital réservée à certains managers

(AOF) - Latécoère a annoncé jeudi soir la réalisation d’une augmentation de capital réservée au profit de cadres et mandataires sociaux du groupe, dont le montant, prime d’émission incluse, s’élève à environ 2,4 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan d’intéressement en actions annoncé le 4 février dernier. « Combiné aux recrutements en cours, le plan d’intéressement permettra de préparer le groupe au rebond de l'industrie et de saisir les opportunités de croissance externe », a expliqué l’équipementier aéronautique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.