Latécoère prévoit près de 500 suppressions de postes

PARIS, 25 septembre (Reuters) - Latécoère LAEP.PA a présenté vendredi un projet de transformation "pour assurer la pérennité de son activité et la poursuite de son développement" qui prévoit la suppression de 475 postes. "Ce projet doit permettre d'assurer l'avenir de Latécoère dans un contexte de crise profonde. Il s'agit notamment d'adapter l'outil de production pour répondre aux enjeux stratégiques du groupe et assurer le maintien de son empreinte industrielle en France sur le long terme", dit-il dans un communiqué. "Le projet conduirait à la suppression de 475 postes sur les 1.504 que compte le groupe en France au 31 juillet 2020 afin d'adapter ses effectifs au volume d'activité et aux prévisions de lente reprise du trafic aérien", ajoute-t-il. (Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

