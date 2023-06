Latécoère, plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du lundi 19 juin 2023

(AOF) - Latécoère (- 15,73 % à 0,2 euro)

L'équipementier aéronautique a franchi une étape majeure dans sa recapitalisation. Le Tribunal de Commerce de Toulouse a signé et homologué un protocole de conciliation entre son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners L.P. ("SCP"), la Banque Européenne d'Investissement ("BEI"), et ses prêteurs au titre de certains Prêts Garantis par l'Etat, reprenant les termes de l'accord de principe conclu le 8 mai 2023. Cet accord de recapitalisation a été négocié et conclu sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI).

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.