Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère: petite augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée au profit de cadres et mandataires sociaux du groupe, dont le montant, prime d'émission incluse, s'élève à environ 2,4 millions d'euros.



L'équipementier aéronautique a procédé à l'émission de 4.666.657 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,51 euro, dans le cadre de cette opération à laquelle 21 managers ont souscrit, dont le directeur général Thierry Mootz.



Les actions nouvelles, admises aux négociations sur Euronext Paris, portent jouissance courante et sont assimilées aux actions anciennes. Au résultat de l'augmentation de capital, le capital social est divisé en 535.650.357 actions.





Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris +2.08%