Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère: participation à la convention de la NBAA information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 10:35









(CercleFinance.com) - Latécoère fait part de sa présence au '2022 NBAA Business Aviation Convention & Exhibition', qui se tiendra à Orlando aux États-Unis du 18 au 20 octobre, rassemblant 1000 entreprises de l'aérospatiale et l'aviation d'affaires.



A cette occasion, le groupe français présentera notamment ces derniers monitors 4K, dont le Smart LiFi Monitor compatible avec les équipements d'Airbus, ainsi que son LiFi suitcase et plusieurs cameras connectés.



'Ces équipements s'inscrivent dans la stratégie de Latécoère de proposer un ensemble de nouvelles technologies créant une véritable cabine connectée pour les passages', explique l'équipementier aéronautique.





Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris +3.77%