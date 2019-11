Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : offre indicative sur des actifs de Bombardier Cercle Finance • 11/11/2019 à 08:00









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce avoir adressé une offre indicative non-engageante et être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition potentielle de certains actifs et contrats de l'activité de câblage EWIS de Bombardier Aviation. L'équipementier aéronautique précise que le chiffre d'affaires annuel moyen de l'activité de câblage EWIS (Electrical Wiring Interconnection System) concernée au titre des trois dernières années s'élève à 60 millions de dollars américains. L'opération dépendra des travaux de due diligence usuels à venir, de la négociation d'accords juridiques engageants et de la mise en place de son financement, ainsi que des approbations usuelles. Il n'existe aucune certitude qu'elle pourra effectivement aboutir.

