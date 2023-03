Latécoère: Oddo réduit son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 12:56

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Latécorère, avec un objectif de cours abaissé de 0,35 à 0,20 euro.



L'analyste estime que l'exercice 2022 s'est avéré 'décevant', avec un EBITDA ajusté de -8.5 ME contre -1.8 ME attendu. Le CA affiche pourtant une progression de 16.5% en organique à 468.4 ME, portée par l'augmentation des cadences sur l'A320 et Embraer ainsi que l'interconnexion de l'A350.



'En 2023, nous tablons sur une poursuite de la remontée des cadences sur l'intégralité des programmes avec notamment un rebond bienvenu de la production du B787 pour atteindre environ 5/mois à la fin de l'année. Nous anticipons un CA de 598 ME (+27.5%)', indique le broker.



Alors que l'année 2022 s'est conclue sur une consommation de FCF supérieure aux attentes d'Oddo (-100,9 ME vs -53,3 ME), la société indique être en discussions avec ses parties prenantes y compris ses prêteurs en vue d'améliorer sa structure capitalistique