Latécoère: nouvelle recapitalisation et effacement de 183 M EUR de dette

Le sous-traitant aéronautique Latécoère, en difficulté, a obtenu l'effacement de 183 millions d'euros de dette dont 60% de prêts garantis par l'Etat (PGE) tandis que son actionnaire principal va injecter 100 millions d'euros, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Très endetté, le groupe, qui fournit des aérostructures (portes et pièces de fuselage) et des câblages électriques à des clients comme Airbus et Boeing, a encore creusé sa perte en 2022, à 127 millions d'euros, après 111 millions en 2021.

Le fonds américain Searchlight Capital Partners, actionnaire principal depuis 2019 de ce grand nom de l'aéronautique française, cherchait à lui donner de l'oxygène, alors que Latécoère a déjà été restructuré quatre fois ces dernières années.

Les négociations sous l'égide du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) ont fini par aboutir et prévoient outre "l'apport de 100 millions d'euros de capital par l'actionnaire", "une une restructuration de la dette via "un abandon par les banques de 183 millions d'euros de dette" dont 128 millions de prêts garantis par l'Etat, a détaillé mercredi le ministère de l'Industrie à l'AFP.

L'accord prévoit en outre "un rééchelonnement des 85 millions d'euros de PGE maintenus qui devront être remboursés par l'entreprise", a souligné le ministère de l'Industrie en saluant "les efforts de chacun qui doivent permettre au groupe de disposer des marges de manoeuvre pour mettre en place un plan ambitieux".

Un volet de l'accord concerne notamment "des engagements de l'actionnaire en termes de maintien de l'emploi, des sites industriels et des centres de décision", selon la même source, promettant de suivre "de près le respect de (ces) engagements".

Latécoère avait récemment annoncé prévoir de délocaliser en République tchèque et au Mexique les activités d'un de ses sites toulousains fabriquant des éléments de portes de Boeing 787.

La direction de Latécoère n'a pas évoqué précisément ce dossier en annonçant sa recapitalisation.

Cité dans un communiqué, son directeur général Thierry Mootz a cependant promis que le groupe conforterait "son implantation toulousaine, avec d'autres investissements prévus pour son site industriel de Montredon, en se concentrant sur les activités à forte valeur ajoutée".

