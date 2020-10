LATECOERE : nouveaux accords de prêts et programme de titres négociables à court terme

(AOF) - Latécoère a conclu et conclura dans les prochains jours plusieurs nouveaux accords de prêts pour un montant total de 63 millions d'euros. Grâce à ces accords, l'équipementier aéronautique s'assure un montant de liquidités suffisant pour lancer son plan de transformation et ainsi garantir sa compétitivité à long terme. Le groupe a obtenu un prêt d'actionnaire de 35 millions d'euros accordé par une entité appartenant à Searchlight Capital Partners et arrivant à échéance en avril 2027.

Associés en Finance, agissant en tant qu'expert indépendant, a émis un avis favorable sur le prêt d'actionnaire au conseil d'administration.

Latécoère a obtenu une deuxième série de prêts Prêt Garanti par l'État (PGE) pour 28 millions d'euros, qui s'ajoutent aux 60 millions d'euros de prêts PGE initiaux annoncés le 22 avril 2020.

" Depuis le début de la crise Covid-19, nous avons pris des mesures rapides pour rendre notre entreprise plus forte et plus agile. Ces accords de prêts constituent une étape importante dans ce processus. Nous sommes particulièrement satisfaits de la confiance que notre actionnaire majoritaire, Searchlight Capital Partners, a manifestée dans les perspectives de croissance future de Latécoère en engageant des capitaux à long terme pour soutenir notre transformation " a déclaré Philip Swash, directeur général du groupe.

Le groupe a également lancé un programme de titres négociables à court terme de 200 millions d'euros (NEU CP - Negotiable European Commercial Paper) enregistré le 19 août 2020 par la Banque de France.

Ce programme permettra au groupe d'avoir accès à une gamme diversifiée d'investisseurs pour soutenir les besoins de financement à court terme de ses opérations.

