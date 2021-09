Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : nomination de Philippe Salats information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce la nomination de Philippe Salats au poste de Directeur Financier du Groupe. Il succède à Michel Abaza qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière. ' Riche d'une expérience de plus de 30 ans - dont 12 dans l'aéronautique, et familier des secteurs en transformation, il saura accompagner Latécoère dans sa croissance. ' a déclaré Thierry Mootz, Directeur Général de Latécoère.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris -1.02%