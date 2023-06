Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latecoere: MADES récompensé par Raytheon information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 10:33









(CercleFinance.com) - Latecoere annonce que sa filiale MADES (Malaga Aerospace Defense & Electronics Systems), basée à Malaga en Espagne, est lauréate du Premier Award de Raytheon Technologies, décerné dans le cadre du programme Performance+ de Raytheon.



Ce prix récompense ses performances réalisées en 2022 et son excellence en matière de collaboration et de service client. MADES a déjà reçu des prix de performance de Raytheon Technologies pendant quatre années consécutives.



Acquise par Latecoere en mai 2022, MADES fournit des services de fabrication électronique et se spécialise dans les systèmes électroniques pour des applications à fiabilité élevée pour la défense, l'aviation commerciale et les marchés industriels.





