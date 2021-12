Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : le titre grimpe après un contrat avec Dassault information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 11:21









(CercleFinance.com) - Latécoère s'adjuge plus de 5% jeudi en Bourse de Paris après avoir annoncé qu'il allait concevoir et fabriquer la porte passager du Falcon 10X, le nouvel avion d'affaires de Dassault Aviation. L'équipementier aéronautique - qui rappelle être un partenaire 'de longue date' de Dassault - souligne qu'il produira des portes pendant toute la durée du programme et qu'il fournira des pièces et des services de maintenance. La première porte devrait être produite en juillet 2022. Latécoère accompagnera également l'avionneur dans le cadre de la conception de la porte de sortie de secours du pilote, d'une partie complexe du fuselage et des harnais électriques. Dans un communiqué, le groupe souligne que ce contrat lui permet de conforter son statut de leader mondial de la porte d'avion. Avec des gains de l'ordre de 5,1%, Latécoère signait l'une des hausses les plus notables du marché parisien jeudi en milieu de matinée.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris +5.86%