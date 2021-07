Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : lancement d'une augmentation de capital Cercle Finance • 14/07/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 193,4 millions d'euros, pouvant être porté à environ 222,4 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. La souscription se déroulera du 20 au 28 juillet. L'opération a pour objectif de renforcer la flexibilité financière de l'équipementier aéronautique en vue de faire face aux difficultés liées à la crise du Covid-19, d'accélérer le plan de transformation et de lui permettre de saisir des opportunités de croissance externe. Elle donnera lieu à l'émission de 379.274.072 actions nouvelles, nombre pouvant être augmenté, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, de 56.891.110 actions nouvelles supplémentaires, au prix de souscription de 0,51 euro par action nouvelle.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris -18.49%