Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère: investissement dans Caeli Nova information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - Latécoère indique investir dans le spécialiste de la respiration Caeli Nova pour soutenir le développement de son système d'oxygène de secours en vol, en participant, aux côtés d'autres investisseurs, au tour de financement de série A de Caeli Nova.



'Le système innovant de Caeli Nova augmentera la sécurité des passagers en vol, réduira les coûts pour les compagnies aériennes et diminuera l'empreinte carbone des avions en leur permettant d'emprunter les trajets les plus directs', explique l'équipementier aéronautique.



Entreprise basée au Royaume Uni et en Suisse, à l'intersection de la santé et de l'aviation, Caeli Nova compte 40 experts spécialisés dans les technologies respiratoires, en commençant par un système inédit d'oxygène d'urgence pour les avions de ligne.





Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris +1.55%