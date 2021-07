LATECOERE : homologation du protocole de conciliation conclu le 2 juillet dernier

(AOF) - Dans le prolongement de la conclusion du protocole de conciliation avec l'ensemble de ses créanciers financiers et son actionnaire majoritaire, Latécoère annonce que le Tribunal de commerce de Toulouse a homologué cet accord par jugement du 7 juillet 2021. Ce protocole et son homologation vont permettre à l'équipementier aéronautique de mettre en œuvre les opérations prévues dans le cadre de la recapitalisation complète du groupe. Ce jugement met fin à la procédure de conciliation ouverte au profit de Latécoère le 11 mai dernier.

" Forts d'un bilan plus solide et des liquidités suffisantes sur le moyen terme, nous sommes armés pour achever notre plan de transformation et optimiser nos processus de fabrication et notre compétitivité ", a déclaré Philip Swash, directeur général de Latécoère.

Des fondamentaux d'une croissance mondiale qui demeurent

La crise actuelle ne remettrait pas durablement en cause les fondamentaux de la croissance mondiale du transport aérien, qui devrait retrouver un rythme de 4 % par an en moyenne sur les vingt prochaines années. Cela devrait assurer un doublement du nombre de passagers aériens sur la période, ainsi qu'un quasi-doublement de la flotte mondiale, qui atteindrait 48.400 avions en 2039.

Les avions monocouloirs moyen-courriers, de type Airbus A320 et Boeing 737, représenteront toujours la plus grosse partie de la demande, avec 32.270 livraisons prévues sur vingt ans. Une prévision quasi-identique à celle de 2019. L'Asie, en particulier la Chine, hébergera la plus grande partie de la flotte mondiale (presque 40% contre 30% actuellement).