Latecoere: homologation de l'accord de recapitalisation

Cercle Finance • 19/06/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Latecoere annonce l'homologation de l'accord définitif de recapitalisation d'un montant de 283 millions d'euros, incluant une augmentation de capital garantie d'au moins 100 millions et une réduction d'un montant de 183 millions de sa dette financière.



'Cet accord permet à Latecoere de s'appuyer sur une structure solide pour continuer à accompagner la croissance de ses clients, et répondre à ses besoins accrus en fonds de roulement liés à la reprise de l'industrie aérospatiale', explique l'équipementier.



Parallèlement, le Tribunal de Commerce de Toulouse a également homologué la cession à Bombardier de l'activité EWIS de Latecoere au Mexique, cession dont la finalisation devrait intervenir d'ici le milieu de l'année 2023.





