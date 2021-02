LATECOERE finalise l'acquisition de certaines activités de Bombardier au Mexique

(AOF) - Latécoère a annoncé mardi la finalisation de l'acquisition des activités liées aux systèmes d'interconnexion et de câblage électrique (EWIS) de Bombardier à Querétaro, au Mexique. Les deux sociétés ont également conclu un accord d'approvisionnement à long terme selon lequel Latécoère fournira à Bombardier ces mêmes systèmes EWIS à partir de ce site pour toutes les plateformes de Bombardier, dont les avions Global et Challenger.

Cette acquisition permet à Latécoère d'élargir son portefeuille de clients en servant, outre Bombardier, d'autres clients tels qu'Airbus Canada, MHIRJ et Avcorp.

Le site de Querétaro est spécialisé dans les harnais et sous-assemblages électriques nécessaires à la production de systèmes EWIS. Le chiffre d'affaires annuel de l'activité est estimé à environ 60 millions de dollars.

Latécoère acquiert le site de Querétaro sur la base d'une valeur d'entreprise de 45 millions de dollars.

Latécoère précise que l'accord n'aura pas d'incidence sur le reste des activités de Bombardier sur son site de Querétaro, où l'entreprise continuera de produire des structures majeures pour les avions Bombardier telles que le fuselage arrière de la famille d'avions d'affaires Global - dont le Global 7500, avion phare de la société - qui est le composant d'avion le plus complexe fabriqué au Mexique.

