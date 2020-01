Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : en petite hausse, un analyste devient neutre Cercle Finance • 29/01/2020 à 12:27









(CercleFinance.com) - Le titre Latécoère avance ce mercredi de +0,2%, alors que l'analyste Oddo BHF annonce ajuster sa recommandation sur celui-ci, après un CA au T4 'au-delà des attentes'. Le broker passe ainsi à 'neutre', après 'apporter à l'offre'. Rappelons qu'à l'issue de son OPA, le fonds Searchlight n'a pas pu atteindre le seuil de 90% du capital qui lui aurait permis de lancer une procédure de retrait obligatoire. Oddo BHF conserve par ailleurs son objectif de cours de 3,85 euros, pour un potentiel de hausse de +9%. 'Aujourd'hui, Latécoère dispose à nos yeux d'un outil industriel entièrement rénové mais aussi d'une solide position dans le câblage (8% de part de marché) ainsi que dans les portes. Toutefois, si le groupe souhaite continuer à exister sur le marché de l'aérostructure, activité caractérisée par une intensité capitalistique forte et une pression continue sur les prix, il doit atteindre une taille critique afin de retrouver de nouvelles marges de manoeuvre', commente Oddo BHF.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris +0.14%