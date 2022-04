Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère: en discussions pour deux acquisitions information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dans un point sur son développement, l'équipementier aéronautique Latécoère confirme poursuivre l'avancée de discussions avec plusieurs cibles potentielles, qui, en cas de succès, auraient un impact significatif sur le groupe combiné.



Il a ainsi soumis deux lettres d'offre juridiquement non contraignantes pour deux sociétés distinctes en Amérique du Nord et actives dans les solutions d'aérostructures qui, au total, ont généré un chiffre d'affaires d'environ 90 millions d'euros en 2021.



Dans le cas où ces opérations se concrétiseraient, elles nécessiteraient un investissement total maximal en numéraire d'environ 95 millions d'euros, financé par la levée de fonds d'août 2021. Leur réalisation devrait auquel cas intervenir dans les 12 prochains mois.





