Latécoère : développe un produit avec Devialet

(CercleFinance.com) - Latécoère et Devialet ont développé ensemble le premier système haute-fidélité pour l'aéronautique afin de considérablement améliorer la qualité du son dans les avions. Le spécialiste de l'acoustique propose une version adaptée de son modèle iconique Phantom, Phantom II Custom, qui sera estampillé spécifiquement pour Latécoère. Latécoère est le distributeur exclusif de ce produit qui sera proposé au marché de l'aviation d'affaires dès 2022. ' L'équipement complet vise à apporter un niveau de qualité audio supérieur et révolutionnaire pour améliorer significativement l'expérience du passager dans l'avion et accompagner l'importance croissante du divertissement dans les transports privés ' indique le groupe.

