Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Latécoère: deux cooptations au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 11:58









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce que son conseil d'administration a coopté à l'unanimité Samantha Marnick et June du Halgouët en tant qu'administratrices non indépendantes, en remplacement de Helen Lee Bouygues et Caroline Catoire, qui ont démissionné.



Samantha Marnick a été présidente de la division commerciale de Spirit AeroSystems (environ 80% de Spirit AeroSystems, avec un chiffre d'affaires d'environ cinq milliards de dollars) et directrice des opérations du groupe dans son dernier rôle exécutif.



June du Halgouët est quant à elle actuellement vice-présidente exécutive en charge de la transformation chez KNDS, acteur européen de la défense. Auparavant, elle a exercé des fonctions dirigeantes au sein d'Airbus.





Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris +1.53%