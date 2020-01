Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : croissance de 8,2% du CA en 2019 Cercle Finance • 29/01/2020 à 07:17









(CercleFinance.com) - L'équipementier aéronautique Latécoère affiche un chiffre d'affaires en croissance de 8,2% en données publiées à 713,1 millions d'euros au titre de l'année 2019, soit une hausse de 7% à taux de change constants. Par division, le chiffre d'affaires aérostructures affiche une croissance organique de 5,8%, atteignant les 411,4 millions d'euros, tandis que la division systèmes d'interconnexion a enregistré un chiffre d'affaires de 301,7 millions, en hausse organique de 8,5%. Latécoère confirme ses perspectives 2019 et prévoit pour 2020 une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 5% à taux de change constants, dans un contexte de faible demande pour les longs courriers, tant chez Airbus que chez Boeing.

