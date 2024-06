Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Latecoere: contrat pour les portes d'un eVTOL information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Latecoere indique avoir été sélectionné par la société américaine Eve Air Mobility, comme fournisseur des portes passagers et pilote de son aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).



Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, l'équipementier aéronautique français contribuera à franchir les étapes du programme en termes de développement, de certification et de trajectoire d'augmentation rapide des cadences.



'Ce contrat permettra de renforcer notre expertise dans les composites et de positionner Latecoere sur un segment d'activité supplémentaire, notamment sur un programme aux perspectives de marché florissantes', commente son DG Greg Huttner.





