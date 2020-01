Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : changement au conseil d'administration Cercle Finance • 28/01/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - A la suite de l'OPA initiée par Searchlight, à l'issue de laquelle ce dernier détient 65,55% du capital, Latécoère fait part des démissions de son conseil d'administration d'Isabelle Azemard et Nathalie Stubler, toutes deux administratrices indépendantes. Le conseil a coopté Philip Swash en qualité d'administrateur représentant les intérêts de Searchlight, en remplacement d'Isabelle Azemard. Il est donc à ce jour composé de huit administrateurs, dont un représentant les salariés, et deux administrateurs indépendants. Hors évolution future du capital, le nombre d'administrateurs au conseil ayant vocation à être maintenu à neuf, Searchlight a initié une recherche ciblée d'un nouvel administrateur représentant ses intérêts afin de proposer au conseil d'administration sa cooptation.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris +0.28%