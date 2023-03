Latecoere cède son actif EWIS à Querétaro à Bombardier

(AOF) - Latecoere a signé un accord par lequel Bombardier s'engage à acquérir l'actif EWIS (l'activité systèmes de câblage et d'interconnexion électriques) de Latecoere à Querétaro au Mexique. Bombardier restera un client du groupe Latecoere en Amérique du Nord. Latecoere continuera à développer ses propres activités EWIS à partir d'Hermosillo, au Mexique, au sein de son site co-localisé d'aérostructures et de câblage, où il pourra mieux exploiter ses capacités en matière d'aérostructures et d'EWIS pour répondre aux exigences de sa clientèle aéronautique nord et sud-américaine en pleine expansion.

La clôture de cette transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2023.

En parallèle, Latecoere informe qu'elle a entamé des discussions avec ses parties prenantes, y compris ses prêteurs, en vue d'améliorer la structure globale du capital du Groupe par rapport à ses prêts et PGE (Prêts Garantis par l'Etat) actuels, afin de mieux se positionner pour faire face à l'économie post COVID, y compris la chaîne d'approvisionnement et les perturbations inflationnistes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.