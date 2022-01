Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère: baisse de 8% du CA en 2021 information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Latécoère affiche un chiffre d'affaires de 379,8 millions d'euros pour l'année 2021, soit une baisse de 8,1% en données publiées et de 24,1% à taux de change et périmètre constants, impacté par la crise de la Covid-19 et l'arrêt temporaire de la ligne d'assemblage de Boeing.



Le chiffre d'affaires de l'équipementier aéronautique sur le seul second semestre 2021 ressort néanmoins en légère progression sur le plan organique par rapport au premier semestre de l'exercice (+1,3%), malgré la situation sur le Boeing 787.



En excluant l'impact des livraisons Boeing 787, le chiffre d'affaires organique 2021 s'inscrit en recul de 10,5% par rapport à l'année dernière. Sur la même base, celui du second semestre 2021 est en croissance organique de 4,6% par rapport à la même période en 2020.





