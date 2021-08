Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce le succès de son augmentation de capital pour un montant d'environ 222,4 millions d'euros, après exercice de la clause d'extension, se traduisant par l'émission de 436.165.182 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,51 euro. A l'issue de la période de souscription, achevée le 28 juillet, la demande totale s'est élevée à environ 244,4 millions d'euros (en ce compris l'ordre à titre réductible de Searchlight Capital Partners), soit un taux de souscription de 126,4% avant exercice de la clause d'extension. 'Cette augmentation de capital va permettre à la société de renforcer sa flexibilité financière en vue de faire face aux difficultés liées à la crise du Covid-19 et d'accélérer son plan de transformation', commente son directeur général Thierry Mootz.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris -3.59%