LATECOERE : augmentation de capital, nouveau directeur général et acquisition en vue

(AOF) - Latécoère lance un plan de recapitalisation complet d'environ 323 millions d'euros afin de renforcer son bilan et assurer sa croissance organique et externe. Dans ce cadre, le Conseil d'Administration de l'équipementier aéronautique a approuvé le principe d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'environ 193 millions d'euros qui est entièrement garantie par son actionnaire principal Searchlight Capital Partners.

En parallèle, Latécoère a annoncé des changements dans sa gouvernance. Ainsi, Thierry Mootz est nommé au poste de directeur général à compter du 2 août prochain en remplacement de Philip Swash. Thierry Mootz conservera sa fonction de directeur général de la division Systèmes d'Interconnexion qu'il dirige actuellement. Philip Swash continuera d'être administrateur non-exécutif de Latécoère.

Par ailleurs, Grégoire Huttner sera nommé directeur général délégué à compter du 2 août prochain et continuera à exercer la fonction de directeur général de la division Aérostructures.

De plus, Christopher Seherr-Thoss a été nommé directeur des fusions et acquisitions afin de conduire la stratégie de croissance externe ambitieuse de Latécoère.

A ce propos, Latécoère envisage d'ailleurs d'acquérir Technical Airborne Components (TAC), un concepteur et fabricant de premier plan de bielles et de pièces mécaniques pour l'industrie aéronautique, pour un montant d'environ 30 millions d'euros auprès de Searchlight Capital Partners.

Latécoère ajoute qu'il étudie activement d'autres opportunités de croissance externe, notamment en Amérique du Nord. Ces discussions sont à un stade préliminaire et nécessiteraient un investissement maximal d'environ 100 millions d'euros si ces opportunités se concrétisaient.

Des fondamentaux d'une croissance mondiale qui demeurent

La crise actuelle ne remettrait pas durablement en cause les fondamentaux de la croissance mondiale du transport aérien, qui devrait retrouver un rythme de 4 % par an en moyenne sur les vingt prochaines années. Cela devrait assurer un doublement du nombre de passagers aériens sur la période, ainsi qu'un quasi-doublement de la flotte mondiale, qui atteindrait 48.400 avions en 2039.

Les avions monocouloirs moyen-courriers, de type Airbus A320 et Boeing 737, représenteront toujours la plus grosse partie de la demande, avec 32.270 livraisons prévues sur vingt ans. Une prévision quasi-identique à celle de 2019. L'Asie, en particulier la Chine, hébergera la plus grande partie de la flotte mondiale (presque 40% contre 30% actuellement).