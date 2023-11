Latecoere : augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

(AOF) - Latecoere annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 124,4 millions d’euros, un élément clé du plan de retour à la rentabilité de l'entreprise. A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 14 novembre 2023, la demande totale s'est élevée à environ 125 millions d'euros (en ce compris l'ordre à titre réductible de Searchlight Capital Partners), soit un taux de souscription de 115,5 % avant exercice de la clause d'extension.

Le montant brut de l'augmentation de capital (sans prime d'émission) s'élève ainsi à 124,431 millions d'euros et se traduit par l'émission de 12,443 milliards d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,01 euro.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.