Latécoère : acquisition de la société Shimtech

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce la signature de l'acquisition de la société Shimtech de Mexico (SDM) auprès d'Avantus Aerospace. Après l'acquisition de Technical Airborne Components (TAC) fin août, il s'agit de la deuxième opération de croissance externe depuis la réalisation de l'augmentation de capital du Groupe début août. SDM est un fournisseur d'assemblages et de composants composites structurels avancés et de précision, destinés à l'industrie aérospatiale. ' L'acquisition de SDM, avec son usine de 7400 mètres carrés basée à Hermosillo au Mexique, accélérera le développement des capacités de production de composites de Latécoère en Amérique du Nord ' indique la direction.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris +3.26%