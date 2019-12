Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : accord signé pour un rachat auprès de Bombardier Cercle Finance • 31/12/2019 à 07:27









(CercleFinance.com) - Latécoère et Bombardier annoncent avoir conclu un accord définitif selon lequel Latécoère fera l'acquisition des activités liées aux systèmes d'interconnexion et de câblage électrique (EWIS) de Bombardier à Querétaro, au Mexique. Le Français versera au Canadien une contrepartie numéraire de 50 millions de dollars américains pour cette activité qui occupe environ 700 employés qualifiés et réalise un chiffre d'affaires annuel estimé à environ 80 millions de dollars. Les deux groupes ont aussi conclu un accord d'approvisionnement à long terme selon lequel Latécoère fournira à Bombardier ces mêmes systèmes. La transaction est soumise aux conditions et approbations habituelles et devrait être finalisée au premier semestre 2020.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris +3.71%