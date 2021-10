Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : a finalisé l'acquisition de SDM information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce la finalisation de l'acquisition de la société Shimtech de Mexico (SDM) basée au Mexique. L'acquisition de la société Shimtech de Mexico (SDM) est réalisée auprès d'Avantus Aerospace. ' Après l'acquisition de Technical Airborne Components (TAC) fin août, il s'agit de la deuxième opération de croissance externe depuis la réalisation de l'augmentation de capital du Groupe début août ' indique la direction.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris -0.37%