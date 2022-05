Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère: a finalisé l'acquisition de MADES information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 17:54









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES).



L'acquisition de MADES était soumise à l'approbation du Conseil des ministres espagnol, conformément à la réglementation sur les investissements directs étrangers dans le secteur de la défense. Cette approbation a donc été obtenue.



' MADES permet de développer la position de Latécoère sur le segment de marché de la Défense américaine et créera des synergies importantes au sein de la division Systèmes d'Interconnexion du Groupe, tout en renforçant sa position de numéro 1 pour les meubles avioniques ' indique la direction.





