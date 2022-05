Latécoère a finalisé l’acquisition de MADES

(AOF) - Latécoère a annoncé mercredi soir la finalisation de l’acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES). Cette acquisition avait été annoncée en décembre dernier. Elle doit permettre de développer la position de Latécoère sur le segment de marché de la Défense américaine et de créer des synergies importantes au sein de la division Systèmes d'Interconnexion du groupe, tout en renforçant sa position de numéro 1 pour les meubles avioniques.

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.