Latécoère : 1,79 million d'actions apportées à l'OPA rouverte

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 20 décembre, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à la réouverture de l'offre publique d'achat (OPA) initiée par SCP SKN Holding I visant les actions Latécoère, elle a reçu en dépôt 1.793.364 actions. SCP SKN Holding I a par ailleurs acquis, sur le marché, du 9 au 20 décembre, 851.123 actions au prix unitaire de 3,85 euros. Au total, il détient donc 62.152.806 actions, soit 65,55% du capital et au moins 64,75% des droits de vote de l'équipementier aéronautique.

