Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LATAM Airlines a licencié 12.600 employés depuis mars avec la crise sanitaire Reuters • 19/08/2020 à 05:28









SANTIAGO/SAO PAULO, 19 août (Reuters) - La principale compagnie aérienne sud-américaine, LATAM Airlines LTM.SN , a déclaré mardi avoir licencié 12.600 employés depuis mars du fait de la pandémie de coronavirus, soit près de 30% de ses effectifs pré-crise sanitaire. Au cours de la présentation de ses résultats trimestriels pour la période avril-juin, le groupe a indiqué qu'il employait 29.957 salariés à travers l'Amérique latine et les Etats-Unis, contre près de 43.000 auparavant. LATAM a fait état d'une perte nette de 890 millions de dollars au cours du deuxième trimestre à cause de la crise sanitaire, qui a fragilisé encore davantage la situation du secteur aérien dans la région. Le groupe, qui semblait pourtant en bonne santé avant la pandémie de coronavirus, s'est déclaré en mai en état de faillite. (Fabian Cambero à Santiago et Marcelo Rochabrun à Sao Paulo; version française Jean Terzian)

Valeurs associées LAN AIRLINES OTCBB 0.00%