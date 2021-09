Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : choisi pour des études pour l'ES-19 information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce qu'il a été retenu par la start-up suédoises Heart Aerospace pour réaliser les études amont du programme de l'ES-19, avion de 19 places tout électrique pour des vols régionaux de courte distance, pour toutes les portes. L'équipementier aéronautique sera en charge de la conception de l'ensemble des portes de l'ES-19 : passager, de secours, et de soute à bagage. Cette première phase de conception 'design and engineering' devrait durer 18 mois. La récente augmentation de capital de 35 millions de dollars et les commandes sous condition de 200 appareils par United Airlines et Mesa Airlines permettent à Heart Aerospace d'envisager une mise en service en 2026.

