LaSalle lance "LaSalle Japan Property Fund", un fonds immobilier ouvert core

(AOF) - LaSalle Investment Management a annoncé le lancement d'un fonds immobilier privé core à capital variable baptisé LaSalle Japan Property Fund. Le fonds investira dans des actifs immobiliers core au Japon, essentiellement à Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka, dans l'immobilier multirésidentiel, commercial, industriel et de bureau. Son objectif est d'attirer des investisseurs internationaux et d'atteindre 200 milliards JPY (1,6 milliard d'euros) en trois ans et 300 milliards JPY (2,4 milliards d'euros).

Doté d'un capital initial de 61 milliards JPY (505 millions d'euros) provenant d'investisseurs japonais et de prêts accordés par les principales institutions financières du pays, il dispose déjà d'un portefeuille composé de six actifs sélectionnés sur la base des critères DTU (Démographie, Technologie et Urbanisation) définis par les équipes Recherche et Stratégie de LaSalle, pour un prix d'acquisition de 105 milliards JPY (870 millions d'euros).

La plateforme japonaise de LaSalle bénéficie d'une vaste expérience dans la gestion de fonds ouverts diversifiés et LaSalle propose des offres similaires aux États-Unis, au Canada et en Europe.