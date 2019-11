LaSalle Investment Management renforce son équipe française

(AOF) - LaSalle continue son développement en France et annonce deux nouveaux recrutements au sein de son équipe parisienne : Marc Fauchille, Development & Asset Management Director et Clémence Maquet, Assistant Fund Manager.

Marc Fauchille est recruté comme Development & Asset Management Director. Il sera en charge des opérations de développement et de restructuration d'actifs, en France et au Benelux. Il interviendra tout particulièrement sur les fonds Value Add, et reportera à Loïc Sanières, Head of Asset Management.

Avant de rejoindre LaSalle, Marc a passé 10 ans chez JLL France, en tant qu'Associate Director au sein du département Project & Development Services. Pendant cette période, il a piloté des opérations de développement et de restructuration d'actifs tertiaires, tant pour le compte d'investisseurs que d'utilisateurs. Il a également dirigé des missions de redéveloppement d'actifs, de valorisation de droits à bâtir et de montage d'opérations clés en main.

Quant à Clémence Maquet, elle a rejoint l'équipe en tant qu'Assistant Fund Manager. Elle intervient essentiellement sur des stratégies Core et reporte à Mathias Malzbender, Head of Separate Accounts.

Clémence a démarré sa carrière en 2010 chez La Française Group. Elle rejoint Allianz Real Estate en 2014 en tant que Acquisition Manager au sein de l'équipe Acquisition France et Benelux, puis Aberdeen Standard Investments en 2016, d'abord en tant que Portfolio Manager en charge de l'asset management et des investissements en Allemagne, puis, en 2018, en tant que Deputy Fund Manager du fonds core plus, European Property Growth Fund.