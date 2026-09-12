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Larry Ellison renonce à son projet de vendre des actions Oracle
information fournie par Reuters 12/09/2026 à 20:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles tout au long du texte)

Larry Ellison, président exécutif d'Oracle ORCL.N , a annulé son projet de vendre 50 millions d'actions Oracle, a annoncé samedi la société.

« Aucune action Oracle n’a été vendue dans le cadre de ce projet, et il n’a pas l’intention de céder d’autres actions Oracle », a précisé la société.

Cette annonce intervient au lendemain des déclarations d'Ellison selon lesquelles un plan de cession lui permettrait de vendre jusqu’à 50 millions d’actions ordinaires d’Oracle.

En février, Oracle avait indiqué qu’elle prévoyait de lever entre 45 et 50 milliards de dollars en 2026, par le biais d’une combinaison d’emprunts et d’émissions d’actions, afin de renforcer la capacité de son infrastructure cloud et de répondre à la demande de clients tels que AMD, Meta META.O , Nvidia NVDA.O , OpenAI, TikTok et xAI.

La société a indiqué qu’elle prévoyait de lever 40 milliards de dollars par le biais d’un financement par emprunt et par actions au cours de l’exercice fiscal en cours, y compris la vente d’actions de 20 milliards de dollars réalisée au premier trimestre.

Dans un document réglementaire déposé vendredi, l’entreprise a indiqué que les coûts de restructuration, qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan prévoyant notamment des suppressions d’emplois, augmenteraient d’environ 700 millions de dollars alors qu’elle traverse une période de volatilité pour son titre, les investisseurs semblant partagés entre la confiance dans sa croissance tirée par l’IA et les inquiétudes quant au financement de cette croissance.

L'action Oracle a progressé jusqu'à 7,8% vendredi après qu'une augmentation de 26 milliards de dollars de son carnet de commandes a apaisé certaines inquiétudes concernant sa frénésie de dépenses alimentée par l'endettement. Le titre a ensuite inversé la tendance pour clôturer en baisse d'environ 2%, les analystes estimant qu'une reprise des flux de trésorerie n'était pas pour demain.

Ce facteur, associé à des résultats du premier trimestre encourageants et à un bilan en amélioration, a permis aux actions d'Oracle de se remettre d'une période de sous-performance.

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