Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, se rend au siège de l'organisme national de planification chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Trump sur l'accord d'achat de moteurs de GE Aerospace au paragraphe 4) par Ju-min Park

Selon un témoin de Reuters, le directeur général de GE Aerospace, Larry Culp, a été vu vendredi à Pékin alors qu'il quittait une réunion au siège de la puissante commission d'État chinoise chargée de la planification, la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC).

La visite de Culp au siège de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) intervient après que le président américain Donald Trump a déclaré à Fox News qu'à la suite de discussions à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping jeudi, la Chine avait accepté de commander 200 avions Boeing BA.N , son premier achat d'avions commerciaux de fabrication américaine depuis près d'une décennie.

En tant que principal fournisseur de moteurs de Boeing, GE Aerospace devrait également tirer profit de cet accord d'achat, même si celui-ci est bien en deçà des quelque 500 avions attendus par les marchés , ce qui a entraîné une chute des actions des deux sociétés.

Vendredi, à bord d’Air Force One, Trump a déclaré aux journalistes que la Chine avait accepté d’acheter entre 400 et 450 moteurs GE Aerospace, sans toutefois donner plus de précisions ni partager de détails sur le calendrier de l’achat.

Culp et le directeur général de Boeing , Kelly Ortberg,faisaient partie d'une délégation composée de plus d'une douzaine de dirigeants de grands groupes américainsqui accompagnaient Trump lors de sa première visite d'État en Chine depuis près d'une décennie.

GE Aerospace n'a pas répondu à une demande de commentaires concernant l'objectif de la visite de Culp à la NDRC.