Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, se rend au siège de l'organisme de planification d'État chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions dans les paragraphes 2 à 4) par Ju-min Park

Selon un témoin de Reuters, Larry Culp, directeur général de GE Aerospace, a été vu vendredi à Pékin alors qu'il quittait une réunion au siège de la puissante commission d'État chinoise chargée de la planification, la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC).

La visite de Culp au siège de la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) intervient après que le président américain Donald Trump a déclaré à Fox News qu’à la suite de discussions à Pékin avec son homologue chinois Xi Jinping jeudi, la Chine avait accepté de commander 200 avions Boeing BA.N , son premier achat d’avions commerciaux de fabrication américaine depuis près d’une décennie.

En tant que principal fournisseur de moteurs de Boeing, GE Aerospace devrait également tirer profit de cet accord d'achat, même si celui-ci est bien en deçà des quelque 500 avions attendus par les marchés , ce qui a entraîné une chute des actions des deux sociétés.

Culp, aux côtés du directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, font partie d'une délégation commerciale composée de plus d'une douzaine de dirigeants de conglomérats américains accompagnant Trump lors de sa première visite d'État en Chine depuis près d'une décennie.

GE Aerospace n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant l'objectif de la visite de Culp à la NDRC.