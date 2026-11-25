Largo renouvelle ses certifications et son label de qualité

Le spécialiste français du reconditionnement de produits high-tech, annonce le renouvellement de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001 ainsi que de son label RecQ, dédié à la qualité du reconditionnement.

Dans un contexte de forte croissance de son activité, ces renouvellements soulignent la capacité du groupe à accompagner son développement industriel tout en maintenant ses exigences en matière de qualité, de traçabilité et de performance environnementale.

Ils confortent également son positionnement sur le marché du reconditionnement responsable et sa démarche d'amélioration continue. son