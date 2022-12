Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Largo: référencement accru en Europe information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - Largo s'adjuge plus de 3% ce mardi à la Bourse de Paris après avoir annoncé une accélération de son développement en Europe, par le biais de son implantation sur plusieurs places de marché.



Le spécialiste du reconditionnement indique avoir étendu son positionnement à l'international en commercialisant ses appareils sous marque blanche sur toute une série de plateformes.



Largo explique avoir axé son référencement au sein de neuf pays européens, à savoir l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal.



La société nantaise explique que la distribution sur ces sites lui confère un accès direct à un grand nombre de consommateurs, mais aussi une maîtrise de ses coûts ainsi qu'une diversification de son offre via la vente d'autres produits reconditionnés comme les ordinateurs, montres connectées, casques audio ou encore les tablettes.



'Nous répondons ainsi à l'engouement croissant pour le reconditionné à l'international et affirmons notre positionnement au coeur de l'économie circulaire en Europe', déclare Christophe Brunot, co-fondateur et PDG de Largo.





Valeurs associées LARGO Euronext Paris +5.05%