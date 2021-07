Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Largo : premier contrat de partenariat à l'international Cercle Finance • 12/07/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le spécialiste du reconditionnement Largo annonce la signature de son premier contrat de partenariat à l'international avec Bluetooth, un grossiste qui fournit des smartphones à des opérateurs télécoms et des magasins spécialisés en informatique au Portugal. Il lui permettra ainsi de proposer pour la première fois des produits reconditionnés à ses clients, répondant à une demande grandissante pour les produits reconditionnés 'qui sont à la fois plus économiques et plus écologiques qu'un produit neuf'.

Valeurs associées LARGO Euronext Paris +0.68%